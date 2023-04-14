Источник: Челси продлил контракт с Энцо Фернандесом

«Челси» продлил на год контракт со своим полузащитником Энцо Фернандесом. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

«Челси» активировал соответствующую опцию в контракте Фернандеса. Предыдущее соглашение действовало до лета 2031 года, новое будет рассчитано до 2032.

Напомним, Энцо Фернандес перешел в «Челси» лишь в конце января текущего года из «Бенфики» за 121 миллион евро. На его счету 2 ассиста в 13 матчах во всех турнирах за «Челси».