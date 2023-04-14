Источник: Челси продлил контракт с Энцо Фернандесом
С момента перехода хавбека не прошло и трех месяцев
«Челси» продлил на год контракт со своим полузащитником Энцо Фернандесом. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
«Челси» активировал соответствующую опцию в контракте Фернандеса. Предыдущее соглашение действовало до лета 2031 года, новое будет рассчитано до 2032.
Напомним, Энцо Фернандес перешел в «Челси» лишь в конце января текущего года из «Бенфики» за 121 миллион евро. На его счету 2 ассиста в 13 матчах во всех турнирах за «Челси».
🚨[EXCLUSIVO] Enzo Fernández prolongó un año más su contrato con el Chelsea.— César Luis Merlo (@CLMerlo) April 13, 2023
*️⃣El club hizo uso de la opción que tenía y el futbolista de la selección argentina quedó ligado con la institución hasta junio de 2032. pic.twitter.com/qAOsqh94MA
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