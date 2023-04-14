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  4. Источник: Челси продлил контракт с Энцо Фернандесом
Англия
14 апреля 2023, 09:21 |
186
0

Источник: Челси продлил контракт с Энцо Фернандесом

С момента перехода хавбека не прошло и трех месяцев

14 апреля 2023, 09:21 |
186
0
Источник: Челси продлил контракт с Энцо Фернандесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

«Челси» продлил на год контракт со своим полузащитником Энцо Фернандесом. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

«Челси» активировал соответствующую опцию в контракте Фернандеса. Предыдущее соглашение действовало до лета 2031 года, новое будет рассчитано до 2032.

Напомним, Энцо Фернандес перешел в «Челси» лишь в конце января текущего года из «Бенфики» за 121 миллион евро. На его счету 2 ассиста в 13 матчах во всех турнирах за «Челси».

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Челси Энцо Фернандес продление контракта
Источник Twitter
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