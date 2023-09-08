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Испания
08 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 08 сентября 2023, 08:39
245
0

В Испании назвали причину неожиданного ухода Сетьена из Вильярреала

Экс-тренер «Барселоны» оказался крайне неорганизованным и невоспитанным

08 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 08 сентября 2023, 08:39
245
0
В Испании назвали причину неожиданного ухода Сетьена из Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Сетьен

Клуб «Вильярреал» во вторник, 5 сентября, объявил об увольнении штаба Кике Сетьена.

Сообщается, что расставание со специалистом, который ранее возглавлял «Барселону» произошло из-за странного поведения специалиста и его дикого отношения с подчиненным. Как следствие, команда не могла терпеть Сетьена, а он, судя по всему, терпеть не мог их.

Источник утверждает, что не прошло и 10 дней после прихода Кике Сетьена в команду, а большинство игроков и тренеров уже были открыто настроены против него. Одной из причин стало то, что Сетьен путал имена: Йереми Пино он называл Йерай, Пепе Рейну – Мигелем Рейной, а аналитика Дэвида Фустера – Раулем Фустером.

Сетьен возглавлял «Вильярреал» с октября 2022 года. Сейчас команда после 4 туров сезона-2023/2024 занимает 15-е место, имея 3 очка.

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Кике Сетьен Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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