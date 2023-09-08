Олег КОЖУШКО: «Лучший игрок всех времен – Пеле»

Нападающий криворжского «Кривбасса» Олег Кожушко в рамках клубного проекта «10 футбольных вопросов» рассказал свое мнение о лучших игроках, тренерах и командах.

– Лучший игрок всех времен?

– Пеле.

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- Самый крутой неукраинский клуб?

– «Милан».

– Тренер номер один в мире?

– Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– НСК «Олимпийский» в Киеве.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Тайсон, когда он играл за «Шахтер».

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Автобиография Ибрагимовича «Я - Златан».

– Лучшее восстановление после матча?

– Бочка со льдом.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Твоя футбольная мечта?

– Играть в еврокубках.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Андрей Шевченко. Мне очень импонировала его работа со сборной Украины, – сказал Кожушко.