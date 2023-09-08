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  4. Олег КОЖУШКО: «Лучший игрок всех времен – Пеле»
Украина. Премьер лига
08 сентября 2023, 04:47 | Обновлено 08 сентября 2023, 04:55
132
0

Олег КОЖУШКО: «Лучший игрок всех времен – Пеле»

Форвард дал краткие ответы на вопросы пресс-службы «Кривбасса»

08 сентября 2023, 04:47 | Обновлено 08 сентября 2023, 04:55
132
0
Олег КОЖУШКО: «Лучший игрок всех времен – Пеле»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий криворжского «Кривбасса» Олег Кожушко в рамках клубного проекта «10 футбольных вопросов» рассказал свое мнение о лучших игроках, тренерах и командах.

– Лучший игрок всех времен?

Пеле.

Планета Пеле
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Планета Пеле

- Самый крутой неукраинский клуб?

«Милан».

– Тренер номер один в мире?

Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

НСК «Олимпийский» в Киеве.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

Тайсон, когда он играл за «Шахтер».

– Любимая книга или фильм о футболе?

Автобиография Ибрагимовича «Я - Златан».

– Лучшее восстановление после матча?

Бочка со льдом.

– Топовый клуб Независимой Украины?

«Кривбасс» Кривой Рог.

– Твоя футбольная мечта?

Играть в еврокубках.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

Андрей Шевченко. Мне очень импонировала его работа со сборной Украины, – сказал Кожушко.

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог Пеле
Источник ФК Кривбасс
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