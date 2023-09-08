Олег КОЖУШКО: «Лучший игрок всех времен – Пеле»
Форвард дал краткие ответы на вопросы пресс-службы «Кривбасса»
Нападающий криворжского «Кривбасса» Олег Кожушко в рамках клубного проекта «10 футбольных вопросов» рассказал свое мнение о лучших игроках, тренерах и командах.
– Лучший игрок всех времен?
– Пеле.
- Самый крутой неукраинский клуб?
– «Милан».
– Тренер номер один в мире?
– Карло Анчелотти.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– НСК «Олимпийский» в Киеве.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Тайсон, когда он играл за «Шахтер».
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Автобиография Ибрагимовича «Я - Златан».
– Лучшее восстановление после матча?
– Бочка со льдом.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Твоя футбольная мечта?
– Играть в еврокубках.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Андрей Шевченко. Мне очень импонировала его работа со сборной Украины, – сказал Кожушко.
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