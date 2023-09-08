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Евро
Северная Ирландия U21
07.09.2023 16:00 – FT 0 : 1
Люксембург U21
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08 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 03:41
78
0

Квалификация молодежного Евро. Стартовали соперники сборной Украины

Люксембург U-21 в гостях переиграл Северную Ирландию

08 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 03:41
78
0
Квалификация молодежного Евро. Стартовали соперники сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовал отбор на молодежный чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2025 году. В первом матче группы F, в которой будет играть и сборная Украины, Люксембург U-21 сумел победить сборную Северной Ирландии и возглавить турнирную таблицу группы.

Напомним, молодежная сборная Украины стартует в отборе 12 сентября матчем против Северной Ирландии. 8 сентября «сине-желтые» проведут товарищескую игру против Германии.

Помимо вышеупомянутых команд, соперниками украинской молодежки в группе станут команды Англии и Азербайджана.

Отбор на молодежный Евро-2025.

Северная Ирландия U-21 – Люксембург U-21 – 0:0.

Гол: Джеймс Алвеш Родригес, 13.

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Источник Sport.ua
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