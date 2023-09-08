Квалификация молодежного Евро. Стартовали соперники сборной Украины
Люксембург U-21 в гостях переиграл Северную Ирландию
Стартовал отбор на молодежный чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2025 году. В первом матче группы F, в которой будет играть и сборная Украины, Люксембург U-21 сумел победить сборную Северной Ирландии и возглавить турнирную таблицу группы.
Напомним, молодежная сборная Украины стартует в отборе 12 сентября матчем против Северной Ирландии. 8 сентября «сине-желтые» проведут товарищескую игру против Германии.
Помимо вышеупомянутых команд, соперниками украинской молодежки в группе станут команды Англии и Азербайджана.
Отбор на молодежный Евро-2025.
Северная Ирландия U-21 – Люксембург U-21 – 0:0.
Гол: Джеймс Алвеш Родригес, 13.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающему пришлось пойти на уступки
Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024