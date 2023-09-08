Сербия – Венгрия – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Сербии принимала Венгрию. В нем венгры забили трижды – сначала в свои ворота, а затем были вынуждены вырывать волевую победу.

Отбор по Евро-2024. Группа G.

Сербия – Венгрия – 1:2.

Голы: Салаи, аг, 10 – Варга, 34, Орбан, 36.