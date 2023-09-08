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Евро
Сербия
07.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Венгрия
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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 02:40 | Обновлено 08 сентября 2023, 02:45
123
0

Сербия – Венгрия – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Венгры закрепились на первом месте в своей группе

08 сентября 2023, 02:40 | Обновлено 08 сентября 2023, 02:45
123
0
Сербия – Венгрия – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Сербии принимала Венгрию. В нем венгры забили трижды – сначала в свои ворота, а затем были вынуждены вырывать волевую победу.

Отбор по Евро-2024. Группа G.

Сербия – Венгрия – 1:2.

Голы: Салаи, аг, 10 – Варга, 34, Орбан, 36.

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (Венгрия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Аттила Салаи (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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