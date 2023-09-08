Группа G. Венгрия на выезде обыграла Сербию в битве лидеров

В отборочной группе G Евро-2024 в четверг, 7 сентября состоялось противостояние лидеров группы – Сербия принимала Венгрию. Сербия рано вышла вперед благодаря автоголу Аттилы Салаи, однако венгры сумели одержать волевую победу благодаря двум голам в течение трех минут еще до конца первого тайма.

Группа G

Сербия – Венгрия – 1:2

Голы: А. Салаи 10 – Варга 34, Орбан 36

Один матч в группе G сегодня уже состоялся ранее. Сборная Литвы дома сумела спастись от поражения в матче с командой Черногории – ничья 2:2.

Турнирная таблица группы G: