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Евро
Сербия
07.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Венгрия
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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 00:06 |
243
1

Группа G. Венгрия на выезде обыграла Сербию в битве лидеров

Венгры одержали волевую победу на выезде

08 сентября 2023, 00:06 |
243
1
Группа G. Венгрия на выезде обыграла Сербию в битве лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine

В отборочной группе G Евро-2024 в четверг, 7 сентября состоялось противостояние лидеров группы – Сербия принимала Венгрию. Сербия рано вышла вперед благодаря автоголу Аттилы Салаи, однако венгры сумели одержать волевую победу благодаря двум голам в течение трех минут еще до конца первого тайма.

Группа G

Сербия – Венгрия – 1:2
Голы: А. Салаи 10 – Варга 34, Орбан 36

Один матч в группе G сегодня уже состоялся ранее. Сборная Литвы дома сумела спастись от поражения в матче с командой Черногории – ничья 2:2.

Турнирная таблица группы G:

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Источник Sport.ua
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