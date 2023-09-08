Группа G. Венгрия на выезде обыграла Сербию в битве лидеров
Венгры одержали волевую победу на выезде
В отборочной группе G Евро-2024 в четверг, 7 сентября состоялось противостояние лидеров группы – Сербия принимала Венгрию. Сербия рано вышла вперед благодаря автоголу Аттилы Салаи, однако венгры сумели одержать волевую победу благодаря двум голам в течение трех минут еще до конца первого тайма.
Группа G
Сербия – Венгрия – 1:2
Голы: А. Салаи 10 – Варга 34, Орбан 36
Один матч в группе G сегодня уже состоялся ранее. Сборная Литвы дома сумела спастись от поражения в матче с командой Черногории – ничья 2:2.
Турнирная таблица группы G:
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