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Испания
08 сентября 2023, 00:34 |
95
0

Серхио Рамос готов вернуться в сборную Испании

Защитник «Севильи» может возобновить выступления за сборную

08 сентября 2023, 00:34 |
95
0
Серхио Рамос готов вернуться в сборную Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос, который в феврале объявил о завершении карьеры в сборной Испании, заявил о готовности вернуться в ряды «Фурии Рохи»:

«Год назад я решил уйти из сборной. Если возникнут определенные обстоятельства, то почему бы не вернуться в национальную команду? Для меня большая честь представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?».

В составе национальной команды Испании он становился чемпионом мира в 2010 году, а также брал титул чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах. Всего за сборную Испании он провел 180 матчей, в которых отметился 23 голами.

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Серхио Рамос Севилья сборная Испании по футболу
Источник Relevo
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