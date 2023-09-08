Серхио Рамос готов вернуться в сборную Испании

37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос, который в феврале объявил о завершении карьеры в сборной Испании, заявил о готовности вернуться в ряды «Фурии Рохи»:

«Год назад я решил уйти из сборной. Если возникнут определенные обстоятельства, то почему бы не вернуться в национальную команду? Для меня большая честь представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?».

В составе национальной команды Испании он становился чемпионом мира в 2010 году, а также брал титул чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах. Всего за сборную Испании он провел 180 матчей, в которых отметился 23 голами.