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Евро
Словения
07.09.2023 21:45 – FT 4 : 2
Северная Ирландия
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Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 23:45 |
172
0

Отбор Евро-2024. Финляндия – лидер, победы Дании и Словении

Матчи отбора в группе H

07 сентября 2023, 23:45 |
172
0
Отбор Евро-2024. Финляндия – лидер, победы Дании и Словении
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам очередных матчей отбора Евро-2024 в группе H лидером остается Финляндия, которая обыграла Казахстан, а топ-3 замыкают Дания и Словения.

Группа H

Казахстан - Финляндия 0:1
Гол: Антман, 78

Дания - Сан-Марино 4:0
Голы: Хойберг, 27, Майле, 28, Винд, 40, Эриксен, 90+3

Словения - Северная Ирландия 4:2
Голы: Шпорар, 3, 56, Стоянович, 17, Сеско, 42 - Прайс, 8, Эванс, 53

1. Финляндия - 12 очков
2. Дания - 10
3. Словения - 10
4. Казахстан - 9
5. Северная Ирландия - 3
5. Сан-Марино - 0

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Источник Sport.ua
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