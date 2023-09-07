07.09.2023 21:45 – FT 4 : 2
Чемпионат Европы07 сентября 2023, 23:45 |
172
0
Отбор Евро-2024. Финляндия – лидер, победы Дании и Словении
Матчи отбора в группе H
07 сентября 2023, 23:45 |
172
0
По итогам очередных матчей отбора Евро-2024 в группе H лидером остается Финляндия, которая обыграла Казахстан, а топ-3 замыкают Дания и Словения.
Группа H
Казахстан - Финляндия 0:1
Гол: Антман, 78
Дания - Сан-Марино 4:0
Голы: Хойберг, 27, Майле, 28, Винд, 40, Эриксен, 90+3
Словения - Северная Ирландия 4:2
Голы: Шпорар, 3, 56, Стоянович, 17, Сеско, 42 - Прайс, 8, Эванс, 53
1. Финляндия - 12 очков
2. Дания - 10
3. Словения - 10
4. Казахстан - 9
5. Северная Ирландия - 3
5. Сан-Марино - 0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 07 сентября 2023, 18:43 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 07 сентября 2023, 22:23 10
Денис Попов может покинуть киевский клуб
Футбол | 07.09.2023, 22:33
Бокс | 07.09.2023, 09:57
Футбол | 07.09.2023, 11:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.09.2023, 15:10 14
06.09.2023, 15:49 4
07.09.2023, 07:37 6
07.09.2023, 08:05 5
06.09.2023, 06:47 10
06.09.2023, 04:11 3
06.09.2023, 11:39 2
06.09.2023, 21:57 53