Отбор Евро-2024. Финляндия – лидер, победы Дании и Словении

По итогам очередных матчей отбора Евро-2024 в группе H лидером остается Финляндия, которая обыграла Казахстан, а топ-3 замыкают Дания и Словения.

Группа H

Казахстан - Финляндия 0:1

Гол: Антман, 78

Дания - Сан-Марино 4:0

Голы: Хойберг, 27, Майле, 28, Винд, 40, Эриксен, 90+3

Словения - Северная Ирландия 4:2

Голы: Шпорар, 3, 56, Стоянович, 17, Сеско, 42 - Прайс, 8, Эванс, 53

1. Финляндия - 12 очков

2. Дания - 10

3. Словения - 10

4. Казахстан - 9

5. Северная Ирландия - 3

5. Сан-Марино - 0