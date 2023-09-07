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Евро
Чехия
07.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Албания
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Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:43
254
0

Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки

Продолжается отбор в группе E

07 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:43
254
0
Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер группы E в отборе Евро-2024 сборная Чехии потеряла очки в матче против Албании, пропустив гол во втором тайме. Чехи остались первыми, но конкуренты сумели приблизиться.

Отметим непростую победу Польши над Фарерскими островами благодаря дублю Роберта Левандовски.

Отбор Евро-2024. Группа E

Чехия - Албания 1:1
Голы: Черны, 56 - Байрами, 66

Польша - Фареры 2:0
Голы: Левандовски, 73 (с пен), 83

1. Чехия - 8 очков
2. Албания - 7
3. Польша - 6
4. Молдова - 5
5. Фареры - 1

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Источник Sport.ua
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