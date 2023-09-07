Чемпионат Европы07 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:43
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Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки
Продолжается отбор в группе E
07 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:43
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Лидер группы E в отборе Евро-2024 сборная Чехии потеряла очки в матче против Албании, пропустив гол во втором тайме. Чехи остались первыми, но конкуренты сумели приблизиться.
Отметим непростую победу Польши над Фарерскими островами благодаря дублю Роберта Левандовски.
Отбор Евро-2024. Группа E
Чехия - Албания 1:1
Голы: Черны, 56 - Байрами, 66
Польша - Фареры 2:0
Голы: Левандовски, 73 (с пен), 83
1. Чехия - 8 очков
2. Албания - 7
3. Польша - 6
4. Молдова - 5
5. Фареры - 1
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