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  4. Коко Гофф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
07 сентября 2023, 23:36 |
195
0

Коко Гофф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open

07 сентября 2023, 23:36 |
195
0
Коко Гофф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

8 сентября шестая ракетка мира Коко Гофф в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Каролиной Муховой из Чехии (№10 WTA).

Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Мэдисон Киз (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

Второй полуфинал состоится на этом же корте после завершения первого.

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Источник Sport.ua
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