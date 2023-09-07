Коко Гофф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open
8 сентября шестая ракетка мира Коко Гофф в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Каролиной Муховой из Чехии (№10 WTA).
Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Мэдисон Киз (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
Второй полуфинал состоится на этом же корте после завершения первого.
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