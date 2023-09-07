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Лига чемпионов
07 сентября 2023, 23:32 |
119
0

Президент ПСЖ исключил участие клубов из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи не считает это хорошей идеей

07 сентября 2023, 23:32 |
119
0
Президент ПСЖ исключил участие клубов из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который сегодня был переизбран главой Ассоциации европейских клубов (ЕСА), исключил возможность участия клубов из Саудовской Аравии в европейской Лиге чемпионов:

«Это очень, очень сложно. Сегодня мы пытаемся позволить большему количеству европейских клубов участвовать в еврокубках. Этого хотят малые и средние клубы.

Я не представляю, чтобы в Европу приезжали другие клубы. Я не знаю, что будет через несколько лет, но сегодня я не вижу, чтобы здесь играл кто-то ещё.

Если будет Суперкубок или что-то в этом роде, почему бы и нет? Но играть в Европе в соревнованиях, если ты не европейский клуб… я этого не представляю».

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Лига чемпионов
Источник The Guardian
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