Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов

Сегодня, 7 сентября состоялись выборы в правление Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Свою кандидатуру выдвигал в том числе и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Однако Палкин в число 32 членов правления пробиться не сумел. Главой ЕСА на очередной срок переизбрали президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи.

Каденция нынешнего правления ЕСА будет составлять четыре года – до 2027 года.

Вчера УЕФА совместно с ЕСА утвердил новую модель распределения доходов УЕФА. Доходы будут перераспределены в пользу небольших клубов, что было часть концепции самого Палкина.