Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Шахтера» не сумел пробиться в правление организации
Сегодня, 7 сентября состоялись выборы в правление Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Свою кандидатуру выдвигал в том числе и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
Однако Палкин в число 32 членов правления пробиться не сумел. Главой ЕСА на очередной срок переизбрали президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи.
Каденция нынешнего правления ЕСА будет составлять четыре года – до 2027 года.
Вчера УЕФА совместно с ЕСА утвердил новую модель распределения доходов УЕФА. Доходы будут перераспределены в пользу небольших клубов, что было часть концепции самого Палкина.
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