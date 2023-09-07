Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов
Другие новости
07 сентября 2023, 21:30 |
1157
4

Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор «Шахтера» не сумел пробиться в правление организации

07 сентября 2023, 21:30 |
1157
4
Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Сегодня, 7 сентября состоялись выборы в правление Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Свою кандидатуру выдвигал в том числе и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Однако Палкин в число 32 членов правления пробиться не сумел. Главой ЕСА на очередной срок переизбрали президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи.

Каденция нынешнего правления ЕСА будет составлять четыре года – до 2027 года.

Вчера УЕФА совместно с ЕСА утвердил новую модель распределения доходов УЕФА. Доходы будут перераспределены в пользу небольших клубов, что было часть концепции самого Палкина.

По теме:
В ПСЖ прокомментировали переход форварда Коло Муани
Сергей ПАЛКИН: «В Украине у нас нулевые доходы. Выход – продажа игроков»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей Палкин Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
Бокс | 07 сентября 2023, 11:10 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»

Британский боксер уверен, что ему могли позволить продолжать драться и это могло привести к трагедии

ЗИНЧЕНКО: «Работа с Ребровым интенсивная, но в то же время интересная»
Футбол | 07 сентября 2023, 17:34 0
ЗИНЧЕНКО: «Работа с Ребровым интенсивная, но в то же время интересная»
ЗИНЧЕНКО: «Работа с Ребровым интенсивная, но в то же время интересная»

Полузащитник сборной Украины рассказал о первых впечатлениях от нового тренера команды

Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Бокс | 07.09.2023, 08:27
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
Футбол | 06.09.2023, 21:32
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Футбол | 07.09.2023, 17:13
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Zanregent
Будет кидать палку в другом месте
Ответить
+1
Микола Захарченко
Його задача " засвітитись " , а далі можливо десь пролізе ...
Ответить
0
Fitness.sports
Это только начало его поражений
Ответить
0
Gargantua
... и Павелку дополнительное дело шьют
черная полоса 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
06.09.2023, 15:10 15
Футбол
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
05.09.2023, 22:27 20
Футбол
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 55
Футбол
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 1
Бокс
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 5
Футбол
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
06.09.2023, 08:13 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем