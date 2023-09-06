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Лига чемпионов
06 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:29
1618
1

Малые клубы в выигрыше. УЕФА утвердил новую модель распределения доходов

Клубы, которые не играют в еврокубках, получат больше денег

06 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:29
1618
1
Малые клубы в выигрыше. УЕФА утвердил новую модель распределения доходов
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА вместе с Ассоциацией европейских клубов (ЕСА) утвердили новую модель распределения доходов на период с 2024 по 2027 годы.

Главное изменение – увеличилась доля солидарных выплат для клубов, которые не пробились в групповые этапы еврокубков. Клубы, которые вылетели в квалификации, по-прежнему будут получать 3% от общего фонда. А вот доля команд, которые не принимали участия в еврокубках, увеличится с 4 до 7%.

Увеличатся выплаты непосредственно за спортивные результаты в еврокубках. Доля выплат за участие увеличится до 27,5%, выплаты за результаты вырастут с 30 до 37,5%.

Это стало возможно за счет сокращения доли выплат за рыночный пул и коэффициенты с 45 до 35%. Львиную долю этих денег обычно получает узкий круг европейских топ-клубов.

Таким образом, можно говорить о том, что новая система распределения доходов будет более выгодна для малых клубов Европы. Это именно та концепция, которую лоббировал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Завтра, 7 сентября, состоятся выборы в правление ЕСА, Палкин будет принимать в них участие.

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УЕФА призовые Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Источник УЕФА
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Комментарии 1
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OKs100
Неплохо. Большим клубам почти нету разницы они получат 100 миллионов в еврокубках или 80. А вот малым каждые 10 тысяч долларов важны.
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