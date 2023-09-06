Малые клубы в выигрыше. УЕФА утвердил новую модель распределения доходов

УЕФА вместе с Ассоциацией европейских клубов (ЕСА) утвердили новую модель распределения доходов на период с 2024 по 2027 годы.

Главное изменение – увеличилась доля солидарных выплат для клубов, которые не пробились в групповые этапы еврокубков. Клубы, которые вылетели в квалификации, по-прежнему будут получать 3% от общего фонда. А вот доля команд, которые не принимали участия в еврокубках, увеличится с 4 до 7%.

Увеличатся выплаты непосредственно за спортивные результаты в еврокубках. Доля выплат за участие увеличится до 27,5%, выплаты за результаты вырастут с 30 до 37,5%.

Это стало возможно за счет сокращения доли выплат за рыночный пул и коэффициенты с 45 до 35%. Львиную долю этих денег обычно получает узкий круг европейских топ-клубов.

Таким образом, можно говорить о том, что новая система распределения доходов будет более выгодна для малых клубов Европы. Это именно та концепция, которую лоббировал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Завтра, 7 сентября, состоятся выборы в правление ЕСА, Палкин будет принимать в них участие.