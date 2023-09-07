ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией

Национальная команда Украины сегодня перешла на завершающую стадию подготовки к матчу отбора Евро-2024 с Англией, который состоится 9 сентября в польском Вроцлаве.

Тренерский штаб финализует работу, которую сине-желтые начали на польском сборе в минувшее воскресенье. Сегодня украинцы тренировались на поле местного стадиона в Тшебнице, куда команда прибыла в полном составе.

Сегодня гостями сборной Украины стали дети из футбольной академии «Единство» из городка Зеленая Гура. Эта футбольная школа основана полтора года назад после полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины. Сейчас в академии занимается около 200 детей от 3 до 14 лет, 90 процентов из которых украинцы, а 65 процентов - дети-беженцы.

Ребята наблюдали за тренировкой национальной команды, после завершения которой игроки и главный тренер подошли к детям, чтобы сфотографироваться с ними и оставить автограф. Радости детей не было предела. Наибольшим вниманием традиционно пользовались Александр Зинченко и Михаил Мудрик, также все дети хотели взять автограф у главного тренера, которому академия на память подарила свою футболку.