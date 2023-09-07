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  4. В Галатасарае опровергли информацию о готовности заплатить Шахтеру за Тете
Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 22:22 |
379
0

В Галатасарае опровергли информацию о готовности заплатить Шахтеру за Тете

В стамбульском клубе не видят для себя никаких рисков по жалобе «горняков» в ФИФА

07 сентября 2023, 22:22 |
379
0
В Галатасарае опровергли информацию о готовности заплатить Шахтеру за Тете
instagram.com/furacaotete. Тете

Турецкий «Галатасарай» полагает, что ему не придется выплачивать никакой компенсации «Шахтеру» за летний переход 23-летнего вингера Тете, который, использовав Annexe 7 ФИФА, приостановил срок действия контракта с «горняками», истекавший 31 декабря, а затем оформил полноценное четырехлетнее трудовое соглашение со стамбульцами.

Об этом заявил заместитель председателя «Галатасарая» Эрден Тимур: «Мы подробно рассмотрели этот вопрос в трех независимых международных организациях примерно за 6-7 дней до трансфера. После этого мы определились. В итоге, по нашему мнению и полученным отчетам, я не думаю, что будет какой-то негативный сценарий для клуба. Так что в плане компенсации ничего не будет. В любом случае, общий риск очень мал. Эта сумма может быть вычтена с футболиста, указанного в заключенном нами контракте. «Галатасарай» не несет никакого коммерческого риска».

Ранее журналист Левент Тюземен сообщал, что «Галатасарай» готов заплатить за Тете небольшую компенсацию.

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Источник Haber Global
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