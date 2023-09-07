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  4. Джейдон Санчо мог оказаться в Аравии, но окно уже почти закрылось
Англия
07 сентября 2023, 19:07 |
362
1

Джейдон Санчо мог оказаться в Аравии, но окно уже почти закрылось

«Аль-Иттифак» был готов арендовать англичанина, но им не хватает времени

07 сентября 2023, 19:07 |
362
1
Джейдон Санчо мог оказаться в Аравии, но окно уже почти закрылось
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Джейдон Санчо не перейдет в «Аль-Иттифак» этим летом, сообщает издание The Athletic.

Виной всему закрытие трансферного окна, которое в Про-лиге состоится уже сегодня, 7 сентября. Несколько часов назад CBS Sport предоставил информацию, что саудовский клуб готов арендовать англичанина даже без опции выкупа.

Неизвестно, желал ли сам игрок пойти к Стивену Джеррарду, но в Манчестере его дела плохи: он конфликтует с Тен Хагом из-за работы на тренировках, поэтому, скорее всего, больше не сыграет за клуб.

У Джейдона мало времени на то, чтобы найти новую команду, ведь трансферные окна закрылись уже в большинстве чемпионатов мира. Один из возможных вариантов продолжения карьеры – Турция.

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Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Аль-Иттифак Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы аренда игрока чемпионат Саудовской Аравии по футболу The Athletic
Источник The Athletic
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Serhii P.
Ох жеж дурак.
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