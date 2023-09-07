Джейдон Санчо мог оказаться в Аравии, но окно уже почти закрылось

Джейдон Санчо не перейдет в «Аль-Иттифак» этим летом, сообщает издание The Athletic.

Виной всему закрытие трансферного окна, которое в Про-лиге состоится уже сегодня, 7 сентября. Несколько часов назад CBS Sport предоставил информацию, что саудовский клуб готов арендовать англичанина даже без опции выкупа.

Неизвестно, желал ли сам игрок пойти к Стивену Джеррарду, но в Манчестере его дела плохи: он конфликтует с Тен Хагом из-за работы на тренировках, поэтому, скорее всего, больше не сыграет за клуб.

У Джейдона мало времени на то, чтобы найти новую команду, ведь трансферные окна закрылись уже в большинстве чемпионатов мира. Один из возможных вариантов продолжения карьеры – Турция.