Третью ракетку Швеции подозревают в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) проверяет третью ракетку Швеции Драгоша Мадараша.

25-летний Мадараш подозревается в нарушении антидопинговых и антикоррупционных правил.

Сейчас шведский теннисист румынского происхождения занимает 216-ю позицию в мировом рейтинге. Также он выиграл 19 чемпионских титулов на турнирах Мирового тура ITF.

Напомним, что летом за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован лидер сборной Швеции Микаэль Имер, который трижды за год пропустил обязательное антидопинговое мероприятие. Вскоре после этого он объявил о завершении карьеры.