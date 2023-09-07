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  4. Третью ракетку Швеции подозревают в нарушении антидопинговых правил
ATP
07 сентября 2023, 18:41 |
235
0

Третью ракетку Швеции подозревают в нарушении антидопинговых правил

Драгоша Мадараша проверяет ITIA

07 сентября 2023, 18:41 |
235
0
Третью ракетку Швеции подозревают в нарушении антидопинговых правил
Bildbyrån. Драгош Мадараш

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) проверяет третью ракетку Швеции Драгоша Мадараша.

25-летний Мадараш подозревается в нарушении антидопинговых и антикоррупционных правил.

Сейчас шведский теннисист румынского происхождения занимает 216-ю позицию в мировом рейтинге. Также он выиграл 19 чемпионских титулов на турнирах Мирового тура ITF.

Напомним, что летом за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован лидер сборной Швеции Микаэль Имер, который трижды за год пропустил обязательное антидопинговое мероприятие. Вскоре после этого он объявил о завершении карьеры.

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Драгош Мадараш ATP сборная Швеции по теннису допинг теннис
Источник SVT
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