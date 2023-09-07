Анна СТЕКОЛЬЩИКОВА: «Мы те, кто показывает силу украинского народа»

Футболистки женского «Кривбасса» Анна Стекольщикова и Диана Белякова дали комментарии после разгромного поражения от «Парижа» (4:0) в матче квалификации женской Лиги чемпионов:

«Сегодня провели очень сложную игру. Понимали, что это наш дебют в Лиге чемпионов. Девушки, игравшие с первых минут, действовали очень самоотверженно, понимая уровень соперника. Знали, что будет сверхтяжелая игра, но девушки показали, что все возможно, и даже, если вы видели, на первых минутах имели несколько моментов. Достаточно опасных. Если бы забили, была бы совсем другая история.

Но пока для нас дебют в Лиге чемпионов – это отличный результат. Есть несколько дней, будем готовиться к следующему сопернику. Понимаем, что это сверхважно для нас и для всех болельщиков из Украины. Поскольку мы, в первую очередь, это те, кто показывает силу украинского народа. А наши выступления на международной арене – это все, благодаря Вооруженным Силам Украины. Украина победит», - сказала Анна.

«Сегодня мы провели свой первый матч в Лиге чемпионов, – это был наш первый опыт, и он выдался не очень удачным. Но мы будем делать выводы и двигаться дальше. Впереди нас ждет еще одна важная игра, мы должны показать хороший футбол и положительный результат», - сказала Диана.