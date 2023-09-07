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  4. Анна СТЕКОЛЬЩИКОВА: «Мы те, кто показывает силу украинского народа»
Лига чемпионов
07 сентября 2023, 18:17 |
168
0

Анна СТЕКОЛЬЩИКОВА: «Мы те, кто показывает силу украинского народа»

Футболистки женского «Кривбасса» дали комментарии после разгрома от «Парижа»

07 сентября 2023, 18:17 |
168
0
Анна СТЕКОЛЬЩИКОВА: «Мы те, кто показывает силу украинского народа»
ФК Кривбасс

Футболистки женского «Кривбасса» Анна Стекольщикова и Диана Белякова дали комментарии после разгромного поражения от «Парижа» (4:0) в матче квалификации женской Лиги чемпионов:

«Сегодня провели очень сложную игру. Понимали, что это наш дебют в Лиге чемпионов. Девушки, игравшие с первых минут, действовали очень самоотверженно, понимая уровень соперника. Знали, что будет сверхтяжелая игра, но девушки показали, что все возможно, и даже, если вы видели, на первых минутах имели несколько моментов. Достаточно опасных. Если бы забили, была бы совсем другая история.

Но пока для нас дебют в Лиге чемпионов это отличный результат. Есть несколько дней, будем готовиться к следующему сопернику. Понимаем, что это сверхважно для нас и для всех болельщиков из Украины. Поскольку мы, в первую очередь, это те, кто показывает силу украинского народа. А наши выступления на международной арене это все, благодаря Вооруженным Силам Украины. Украина победит», - сказала Анна.

«Сегодня мы провели свой первый матч в Лиге чемпионов, – это был наш первый опыт, и он выдался не очень удачным. Но мы будем делать выводы и двигаться дальше. Впереди нас ждет еще одна важная игра, мы должны показать хороший футбол и положительный результат», - сказала Диана.

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Анна Стекольщикова Диана Белякова Париж Кривбасс Кривой Рог Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник ФК Кривбасс
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