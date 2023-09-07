Юрий КЛИМЕНКО: «Вынуждены ехать на Суперфинал Евролиги неполным составом»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко рассказал о проблемах с составом команды и подготовке к Суперфиналу Евролиги.

«Мы вынуждены ехать на Сардинию несколько неполным составом — 10 девушек вместо 12. Дело в том, что из-за отмены Всемирных пляжных игр на Бали в этом году у наших игроков несколько изменились планы. Мы не имели права их задерживать. Три спортсменки подписали контракты в большом футболе здесь, в Украине. Две девочки поехали играть в футзал в Испанию, две — в Португалию, одна — в Польшу. А оставшиеся в Киеве выступают в местных футзальных командах.

Поэтому, к сожалению, мы не сможем организовать полноценный учебно-тренировочный сбор накануне Евролиги. Но хорошо, что мы вылетаем в Италию за три дня до начала соревнований, то есть, когда все там соберемся, будет время провести несколько тренировок вместе и сделать подготовительный микроцикл.

Задача перед нашей командой стоит очень простая – получить медали Евролиги, и желательно – высшего сорта. Что касается соперников в группе, то жребий для нас был вполне нормальным. Я считаю, что у нас есть все шансы выйти в полуфинал и бороться за медали», – сказал Клименко.

Напомним, что Суперфинал Евролиги-2023 пройдет с 19 по 24 сентября в Италии. Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Португалии и Нидерландов.