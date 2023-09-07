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Пляжный футбол
07 сентября 2023, 17:07 | Обновлено 07 сентября 2023, 17:42
84
0

Назван состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Евролигу

Украинки сыграют против Португалии и Нидерландов

07 сентября 2023, 17:07 | Обновлено 07 сентября 2023, 17:42
84
0
Назван состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Евролигу
УАФ

Тренерский штаб женской сборной Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко определил состав команды, которая сыграет в Суперфинале Евролиги-2023 против команд Португалии и Нидерландов.

Всего в заявку украинской команды попали десять футболисток:

Вратари: Анастасия Терех, Александра Кулик.

Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

Суперфинал Евролиги-2023 пройдет с 19 по 24 сентября в Италии. Сборная Украины начнет выступления 21 сентября матчем против сборной Нидерландов, а 22 сентября сыграет против сборной Португалии. Три победителя групп и лучшая команда среди занявших вторые места выйдут в полуфинал.

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Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в Евролиге 2023
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Источник Украинская ассоциация футбола
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