Назван состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Евролигу

Тренерский штаб женской сборной Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко определил состав команды, которая сыграет в Суперфинале Евролиги-2023 против команд Португалии и Нидерландов.

Всего в заявку украинской команды попали десять футболисток:

Вратари: Анастасия Терех, Александра Кулик.

Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

Суперфинал Евролиги-2023 пройдет с 19 по 24 сентября в Италии. Сборная Украины начнет выступления 21 сентября матчем против сборной Нидерландов, а 22 сентября сыграет против сборной Португалии. Три победителя групп и лучшая команда среди занявших вторые места выйдут в полуфинал.