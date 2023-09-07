Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Я использовал свои шансы»
US Open
07 сентября 2023, 14:46 | Обновлено 07 сентября 2023, 14:50
253
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Я использовал свои шансы»

Испанец – о победе над Зверевым на US Open

07 сентября 2023, 14:46 | Обновлено 07 сентября 2023, 14:50
253
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Я использовал свои шансы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является первым номером мирового рейтинга, поделился впечатлениями от победы над Александром Зверевым из Германии в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 6:3, 6:2, 6:4.

«Учитывая, на каком уровне Саша играл первый сет, было здорово его выиграть. Это придало мне уверенности, а он немного сник во втором сете. Я использовал свои шансы. В третьем сете ему было тяжело, потому что я играл на великолепном уровне, вел в счете. Ему было немного тяжело физически в третьем сете, рад, что смог выиграть в трех сетах», – признался Алькарас.

Ранее Александр Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open.

Напомним, в полуфинале мэйджора в Нью-Йорке Карлос Алькарас сыграет с Даниилом Медведевым.

По теме:
Наоми ОСАКА: «Не думала, что если у меня будет ребенок, то я вернусь в тур»
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
Алькарас прокомментировал выход в полуфинал US Open
Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев US Open 2023
Источник US Open
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 07 сентября 2023, 00:43 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Теннис | 06 сентября 2023, 11:39 2
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»

Джессика не представляет, что еще нужно делать для того, чтобы оставаться лучшей в мире

Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Теннис | 07.09.2023, 07:37
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 07.09.2023, 11:15
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Футбол | 06.09.2023, 21:57
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 55
Футбол
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
06.09.2023, 15:49 4
Футзал
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
05.09.2023, 09:15 8
Футбол
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
06.09.2023, 04:11 3
Теннис
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
05.09.2023, 14:50 26
Футбол
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
05.09.2023, 15:17 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем