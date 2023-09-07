Карлос АЛЬКАРАС: «Я использовал свои шансы»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является первым номером мирового рейтинга, поделился впечатлениями от победы над Александром Зверевым из Германии в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 6:3, 6:2, 6:4.

«Учитывая, на каком уровне Саша играл первый сет, было здорово его выиграть. Это придало мне уверенности, а он немного сник во втором сете. Я использовал свои шансы. В третьем сете ему было тяжело, потому что я играл на великолепном уровне, вел в счете. Ему было немного тяжело физически в третьем сете, рад, что смог выиграть в трех сетах», – признался Алькарас.

Ранее Александр Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open.

Напомним, в полуфинале мэйджора в Нью-Йорке Карлос Алькарас сыграет с Даниилом Медведевым.