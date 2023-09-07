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  4. Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
US Open
07 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:02
1438
0

Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open

Немец – о поединке с испанцем

07 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:02
1438
0
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от встречи с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в 1/4 финала Открытого чемпионата США, в которой он проиграл в трех сетах (3:6, 2:6, 4:6).

«Я был включен в игру с первого сета. Я мог переломить ход встречи, но не получилось. Во втором сете я почувствовал боль в подколенном сухожилии в левой ноге. Из-за этого скорость моей подачи сильно упала. В матче с Алькарасом мне особенно был нужен хороший день, но всё сложилось так, как сложилось. Мое самое сильное оружие исчезло после первого сета, и трудно навязать борьбу, когда у тебя его нет», — рассказал Зверев.

Как известно, Карлос Алькарас, обыграв Зверева, в полуфинале US Open встретиться с Даниилом Медведевым.

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2023
Источник US Open
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