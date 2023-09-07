Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от встречи с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в 1/4 финала Открытого чемпионата США, в которой он проиграл в трех сетах (3:6, 2:6, 4:6).

«Я был включен в игру с первого сета. Я мог переломить ход встречи, но не получилось. Во втором сете я почувствовал боль в подколенном сухожилии в левой ноге. Из-за этого скорость моей подачи сильно упала. В матче с Алькарасом мне особенно был нужен хороший день, но всё сложилось так, как сложилось. Мое самое сильное оружие исчезло после первого сета, и трудно навязать борьбу, когда у тебя его нет», — рассказал Зверев.

Как известно, Карлос Алькарас, обыграв Зверева, в полуфинале US Open встретиться с Даниилом Медведевым.