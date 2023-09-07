Алькарас разобрался с Зверевым на пути во второй полуфинал US Open подряд

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас второй год подряд пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В 1/4 финала испанец в трех сетах переиграл Александра Зверева из Германии (№12 ATP).

US Open. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2, 6:4

Это была шестая встреча теннисистов, счет сравнялся.

Алькарас в третий раз играет на US Open и во второй подряд вышел в полуфинал турнира. Единственное поражение испанца на мейджоре в Нью-Йорке состоялось на стадии 1/4 финала в 2021 году, когда он снялся по ходу матча с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

В полуфинале Алькарас сыграет против третьего сеяного Даниила Медведева.