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  4. Алькарас разобрался с Зверевым на пути во второй полуфинал US Open подряд
US Open
07 сентября 2023, 07:19 | Обновлено 07 сентября 2023, 07:21
223
0

Алькарас разобрался с Зверевым на пути во второй полуфинал US Open подряд

Лидер мирового рейтинга выиграл у немца в трех партиях

07 сентября 2023, 07:19 | Обновлено 07 сентября 2023, 07:21
223
0
Алькарас разобрался с Зверевым на пути во второй полуфинал US Open подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас второй год подряд пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В 1/4 финала испанец в трех сетах переиграл Александра Зверева из Германии (№12 ATP).

US Open. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2, 6:4

Это была шестая встреча теннисистов, счет сравнялся.

Алькарас в третий раз играет на US Open и во второй подряд вышел в полуфинал турнира. Единственное поражение испанца на мейджоре в Нью-Йорке состоялось на стадии 1/4 финала в 2021 году, когда он снялся по ходу матча с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

В полуфинале Алькарас сыграет против третьего сеяного Даниила Медведева.

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2023
Источник Sport.ua
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