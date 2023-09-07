Легендарный экс-защитник Челси может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри является основным кандидатом на пост главного тренера клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

В руководство «Аль-Шабаба» уверены, что 42-летний Терри – обладатель идеальных качеств и авторитета для работы во главе команды с параллельной целью привлечения в ряды своих подопечных топовых футболистом.

В «Челси», где Терри с недавних пор работает в академии, препятствовать уходу Джона в знак уважения к его легендарности не будут.

Джон Терри выступал за основную команду «пенсионеров» с 1998 по 2017 год. Он завершил свою карьеру в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018.