Украина. Первая лига07 сентября 2023, 12:35 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:38
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Кобин может покинуть пост спортивного директора в Металлисте
В харьковском клубе реорганизационные процессы
07 сентября 2023, 12:35 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:38
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Василий Кобин близок к уходу из харьковского «Металиста», в котором он занимал пост спортивного директора. Напомним, в топ-менеджмент он вошел летом прошлого года.
Сообщается, что уход Кобин с занимаемой должности станет следствием прихода на должность вице-президента «Металлиста» Папа Гуйе, а также более активной работой в клубе Евгения Красникова, который недавно покинул «Днепр-1».
В складывающейся ситуации в услугах Василия Кобину «Металлист» больше не будет заинтересован.
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