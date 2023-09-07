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Украина. Первая лига
07 сентября 2023, 12:35 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:38
219
0

Кобин может покинуть пост спортивного директора в Металлисте

В харьковском клубе реорганизационные процессы

07 сентября 2023, 12:35 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:38
219
0
Кобин может покинуть пост спортивного директора в Металлисте
ФК Минай. Василий Кобин

Василий Кобин близок к уходу из харьковского «Металиста», в котором он занимал пост спортивного директора. Напомним, в топ-менеджмент он вошел летом прошлого года.

Сообщается, что уход Кобин с занимаемой должности станет следствием прихода на должность вице-президента «Металлиста» Папа Гуйе, а также более активной работой в клубе Евгения Красникова, который недавно покинул «Днепр-1».

В складывающейся ситуации в услугах Василия Кобину «Металлист» больше не будет заинтересован.

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Василий Кобин Металлист Харьков Первая лига Украины
Источник UA-Football
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