Кобин может покинуть пост спортивного директора в Металлисте

Василий Кобин близок к уходу из харьковского «Металиста», в котором он занимал пост спортивного директора. Напомним, в топ-менеджмент он вошел летом прошлого года.

Сообщается, что уход Кобин с занимаемой должности станет следствием прихода на должность вице-президента «Металлиста» Папа Гуйе, а также более активной работой в клубе Евгения Красникова, который недавно покинул «Днепр-1».

В складывающейся ситуации в услугах Василия Кобину «Металлист» больше не будет заинтересован.