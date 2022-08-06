ОФИЦИАЛЬНО. Кобин - спортивный директор Металлиста

Клуб УПЛ «Металлист» официально объявил о том, что новым спортивным директором клуба стал Василий Кобин.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Миная» будет наставником команды, но в итоге пока что Кобин стал одним из руководителей харьковского клуба.

Ожидается, что вскоре вице-президент «Металлиста» Евгений Красников перейдет в «Днепр-1», а Кобин будет заниматься трансферными вопросами.