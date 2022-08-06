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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 17:06 |
614
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кобин - спортивный директор Металлиста

Василий Кобин получил назначение в харьковского клубе

06 августа 2022, 17:06 |
614
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кобин - спортивный директор Металлиста
metalist.ua

Клуб УПЛ «Металлист» официально объявил о том, что новым спортивным директором клуба стал Василий Кобин.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Миная» будет наставником команды, но в итоге пока что Кобин стал одним из руководителей харьковского клуба.

Ожидается, что вскоре вице-президент «Металлиста» Евгений Красников перейдет в «Днепр-1», а Кобин будет заниматься трансферными вопросами.

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Источник ФК Металлист
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Какое-то театрально цирковое представление. Жаль Метал.
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