Украина. Премьер лига06 августа 2022, 17:06 |
614
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кобин - спортивный директор Металлиста
Василий Кобин получил назначение в харьковского клубе
06 августа 2022, 17:06 |
614
1
Клуб УПЛ «Металлист» официально объявил о том, что новым спортивным директором клуба стал Василий Кобин.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Миная» будет наставником команды, но в итоге пока что Кобин стал одним из руководителей харьковского клуба.
Ожидается, что вскоре вице-президент «Металлиста» Евгений Красников перейдет в «Днепр-1», а Кобин будет заниматься трансферными вопросами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 августа 2022, 06:52 1
У Виктора Цыганкова дискомфорт в приводящей мышце
Футбол | 05 августа 2022, 22:25 3
В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал»
Бокс | 06.08.2022, 15:25
Футбол | 06.08.2022, 03:35
Футбол | 06.08.2022, 16:04
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Какое-то театрально цирковое представление. Жаль Метал.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2022, 13:59 30
06.08.2022, 01:23 2
05.08.2022, 14:22 2
05.08.2022, 12:25 1
05.08.2022, 22:04
04.08.2022, 21:50 6
04.08.2022, 17:23 1
04.08.2022, 18:50