Шевченко станет участником престижного турнира по гольфу

Экс-тренер и бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко станет участником матча всех звезд по гольфу.

Сообщается, что Шевченко подтвердил свое участие в турнире, который состоится в Риме (Италия).

Играть Андрей Шевченко будет за команду известного гольфиста Кори Павина, а противостоять им будет пятерка легенды гольфа Кови Монти.

За команду последнего будет выступать еще один бывший футболист – валлиец Гарет Бэйл.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» признан самым дорогим в АПЛ с учетом инфляции.