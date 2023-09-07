Шевченко станет участником престижного турнира по гольфу
Бывший футболист выступит в звездной компании
Экс-тренер и бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко станет участником матча всех звезд по гольфу.
Сообщается, что Шевченко подтвердил свое участие в турнире, который состоится в Риме (Италия).
Играть Андрей Шевченко будет за команду известного гольфиста Кори Павина, а противостоять им будет пятерка легенды гольфа Кови Монти.
За команду последнего будет выступать еще один бывший футболист – валлиец Гарет Бэйл.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» признан самым дорогим в АПЛ с учетом инфляции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Даниель потряс Усика
По информации портала, трансфер принес клубу 1,5 миллиона евро