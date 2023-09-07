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07 сентября 2023, 12:16 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:22
304
1

Шевченко станет участником престижного турнира по гольфу

Бывший футболист выступит в звездной компании

07 сентября 2023, 12:16 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:22
304
1
Шевченко станет участником престижного турнира по гольфу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-тренер и бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко станет участником матча всех звезд по гольфу.

Сообщается, что Шевченко подтвердил свое участие в турнире, который состоится в Риме (Италия).

Играть Андрей Шевченко будет за команду известного гольфиста Кори Павина, а противостоять им будет пятерка легенды гольфа Кови Монти.

За команду последнего будет выступать еще один бывший футболист – валлиец Гарет Бэйл.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» признан самым дорогим в АПЛ с учетом инфляции.

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гольф Андрей Шевченко Гарет Бэйл
Источник Instagram
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