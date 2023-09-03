Трансфер Шевченко из Милана в Челси – самый дорогой в АПЛ с учетом инфляции

Спортивный телеканал Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории АПЛ, составленный с учетом инфляции.

Самым дорогим трансфером в истории АПЛ назван переход украинского форварда Андрея Шевченко из Милана в Челси.

В 2006 году лондонский клуб заплатили за трансфер £30.8 млн, что с учетом инфляции составляет £215.6 млн в переводе на нынешнюю стоимость фунтов стерлингов.

В топ-3 также вошли трансферы Рио Фердинанда из Лидса в МЮ в 2002 году и переход Фернандо Торреса из Ливерпуля в Челси в сезоне 2010/11.

Самые дорогие трансферы АПЛ с учетом инфляции