Трансфер Шевченко из Милана в Челси – самый дорогой в АПЛ с учетом инфляции
Назван топ-10 рейтинг самых дорогих трансферов в истории АПЛ
Спортивный телеканал Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории АПЛ, составленный с учетом инфляции.
Самым дорогим трансфером в истории АПЛ назван переход украинского форварда Андрея Шевченко из Милана в Челси.
В 2006 году лондонский клуб заплатили за трансфер £30.8 млн, что с учетом инфляции составляет £215.6 млн в переводе на нынешнюю стоимость фунтов стерлингов.
В топ-3 также вошли трансферы Рио Фердинанда из Лидса в МЮ в 2002 году и переход Фернандо Торреса из Ливерпуля в Челси в сезоне 2010/11.
Самые дорогие трансферы АПЛ с учетом инфляции
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