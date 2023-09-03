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  4. Трансфер Шевченко из Милана в Челси – самый дорогой в АПЛ с учетом инфляции
Англия
03 сентября 2023, 19:23 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:35
1207
5

Трансфер Шевченко из Милана в Челси – самый дорогой в АПЛ с учетом инфляции

Назван топ-10 рейтинг самых дорогих трансферов в истории АПЛ

03 сентября 2023, 19:23 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:35
1207
5
Трансфер Шевченко из Милана в Челси – самый дорогой в АПЛ с учетом инфляции
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко, 2006

Спортивный телеканал Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории АПЛ, составленный с учетом инфляции.

Самым дорогим трансфером в истории АПЛ назван переход украинского форварда Андрея Шевченко из Милана в Челси.

В 2006 году лондонский клуб заплатили за трансфер £30.8 млн, что с учетом инфляции составляет £215.6 млн в переводе на нынешнюю стоимость фунтов стерлингов.

В топ-3 также вошли трансферы Рио Фердинанда из Лидса в МЮ в 2002 году и переход Фернандо Торреса из Ливерпуля в Челси в сезоне 2010/11.

Самые дорогие трансферы АПЛ с учетом инфляции

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Андрей Шевченко Челси Милан трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A статистика Рио Фердинанд Фернандо Торрес финансы
Источник Sky Sports
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Комментарии 5
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Umidulla Abdurazzokov
Это не инфляция, а условная стоимость денег на футбольном рынке.
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+1
OKs100
Что-то не то, в период с 2000 года по 2020 инфляция доллара составила всего 50%
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0
Octopus
Забейте! Это футбольная инфляция, которую непонятно каким хреном посчитал Скай Спортс, в статье мимолетно об этом написано.
Реальная инфляция за это время 50%, то есть у экономистов Шевченко стоил бы сейчас 45 млн фунтов.
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0
Nikola Tesla
Не жирная инфляция в 700%
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0
an52
Жесть яка інфляція за 17 років!
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0
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