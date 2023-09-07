СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»

Авторитетный в прошлом рефери Мирослав Ступар в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал свою точку зрения относительно решения руководства ФК «Оболонь» отказаться на матчах с участием «пивоваров» от использования системы VAR:

- Внедрение системы VAR – прогрессивное явление, которое стало надежным помощником в работе арбитров, что позволило заметно уменьшить количество их ошибочных решений.

На желание «пивоваров» отказаться от услуг системы VAR повлияли не всегда правильные решения, по их мнению, которые принимались и только вредили. Но ведь здесь система VAR не виновата. Все эти неурядицы от уровня квалификации тех арбитров, которые работают с VAR. А она желает лучшего. Остается надеяться, что Комитет арбитров будет более требовательно подходить к обучению судейского корпуса.

Как по мне, руководству ФК «Оболонь» надо унять эмоции и не принимать поспешных решений.