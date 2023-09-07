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  4. СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»
Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 11:40 | Обновлено 07 сентября 2023, 11:48
1162
3

СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»

Специалист уверен, что руководству ФК «Оболонь» надо унять эмоции

07 сентября 2023, 11:40 | Обновлено 07 сентября 2023, 11:48
1162
3
СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»
facebook.com

Авторитетный в прошлом рефери Мирослав Ступар в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал свою точку зрения относительно решения руководства ФК «Оболонь» отказаться на матчах с участием «пивоваров» от использования системы VAR:

- Внедрение системы VAR – прогрессивное явление, которое стало надежным помощником в работе арбитров, что позволило заметно уменьшить количество их ошибочных решений.

На желание «пивоваров» отказаться от услуг системы VAR повлияли не всегда правильные решения, по их мнению, которые принимались и только вредили. Но ведь здесь система VAR не виновата. Все эти неурядицы от уровня квалификации тех арбитров, которые работают с VAR. А она желает лучшего. Остается надеяться, что Комитет арбитров будет более требовательно подходить к обучению судейского корпуса.

Как по мне, руководству ФК «Оболонь» надо унять эмоции и не принимать поспешных решений.

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Мирослав Ступар инсайд Оболонь Киев VAR Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
давно это говорю.
что ВАР это прогресс если есть желание судить справедливо
а если есть желание "делать результат", то и этот ВАР в умелых руках просто инструмент убийства. 
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0
vruthiy-112
Так хто відповідає за за незадовільну підготовку арбітрів,  головні тренери команд, чи є ще якесь тіло...?!
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0
Summertime
Просто наш VAR на уровне колхозов 20-го века.
Неужели нельзя показывать повторы  как в Испании или  Англии? 
 Ведь у нас же супер-пупер какие АйТи-шники.)  А на фига тот  VAR, если показывают с 2-3 камер?  Люди и с неба,  и из-под земли  показывают спорные моменты.
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-1
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