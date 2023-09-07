СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»
Специалист уверен, что руководству ФК «Оболонь» надо унять эмоции
Авторитетный в прошлом рефери Мирослав Ступар в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал свою точку зрения относительно решения руководства ФК «Оболонь» отказаться на матчах с участием «пивоваров» от использования системы VAR:
- Внедрение системы VAR – прогрессивное явление, которое стало надежным помощником в работе арбитров, что позволило заметно уменьшить количество их ошибочных решений.
На желание «пивоваров» отказаться от услуг системы VAR повлияли не всегда правильные решения, по их мнению, которые принимались и только вредили. Но ведь здесь система VAR не виновата. Все эти неурядицы от уровня квалификации тех арбитров, которые работают с VAR. А она желает лучшего. Остается надеяться, что Комитет арбитров будет более требовательно подходить к обучению судейского корпуса.
Как по мне, руководству ФК «Оболонь» надо унять эмоции и не принимать поспешных решений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
что ВАР это прогресс если есть желание судить справедливо
а если есть желание "делать результат", то и этот ВАР в умелых руках просто инструмент убийства.
Неужели нельзя показывать повторы как в Испании или Англии?
Ведь у нас же супер-пупер какие АйТи-шники.) А на фига тот VAR, если показывают с 2-3 камер? Люди и с неба, и из-под земли показывают спорные моменты.