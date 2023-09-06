Эхо скандала. Оболонь отказывается от системы VAR

Директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал, как отреагировало руководство киевского клуба на ошибочные решения арбитра матча 6 тура чемпионата УПЛ «Полесье» – «Оболонь»:

- Мы официально обратились в УАФ и Комитет арбитров с просьбой дать оценку работе рефери Виктора Копиевского и его ассистентов, а также эпизодов с удалением нашего ключевого защитника Тараса Мороза и назначением пенальти в ворота «Оболони». Ждем ответа, надеемся, что справедливость восторжествует.

Кроме того, сообщу, в матче 6 тура «Колос» – «Кривбасс» было сразу два игровых эпизода, очень похожих на тот, где был наказан вторым предупреждением Мороз, но рефери Максим Козыряцкий никак не отреагировал. Также нашим ФК было принято решение сообщить УАФ, что «Оболонь» отказывается от услуг системы VAR. В Украине она функционирует исключительно за счет клубов, а толку от нее нет. Более того, она даже вредит, как это показал поединок «Полесье» – «Оболонь».

Поединок между «Полесьем» и «Оболонью» завершился победой житомирян со счетом 2:0.

Ранее мы сообщали, что «пивовары» уже начали подготовку к следующей игре чемпионата УПЛ против донецкого «Шахтера».