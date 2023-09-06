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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 14:36 | Обновлено 06 сентября 2023, 14:37
1831
4

Эхо скандала. Оболонь отказывается от системы VAR

Клуб очень недоволен судейством

06 сентября 2023, 14:36 | Обновлено 06 сентября 2023, 14:37
1831
4
Эхо скандала. Оболонь отказывается от системы VAR
facebook.com

Директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал, как отреагировало руководство киевского клуба на ошибочные решения арбитра матча 6 тура чемпионата УПЛ «Полесье» – «Оболонь»:

- Мы официально обратились в УАФ и Комитет арбитров с просьбой дать оценку работе рефери Виктора Копиевского и его ассистентов, а также эпизодов с удалением нашего ключевого защитника Тараса Мороза и назначением пенальти в ворота «Оболони». Ждем ответа, надеемся, что справедливость восторжествует.

Кроме того, сообщу, в матче 6 тура «Колос» – «Кривбасс» было сразу два игровых эпизода, очень похожих на тот, где был наказан вторым предупреждением Мороз, но рефери Максим Козыряцкий никак не отреагировал. Также нашим ФК было принято решение сообщить УАФ, что «Оболонь» отказывается от услуг системы VAR. В Украине она функционирует исключительно за счет клубов, а толку от нее нет. Более того, она даже вредит, как это показал поединок «Полесье» – «Оболонь».

Поединок между «Полесьем» и «Оболонью» завершился победой житомирян со счетом 2:0.

Ранее мы сообщали, что «пивовары» уже начали подготовку к следующей игре чемпионата УПЛ против донецкого «Шахтера».

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Оболонь Киев VAR Украинская Премьер-лига инсайд Александр Ризниченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Galex
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+3
DK1961
То, что ВАР всегда обслуживает интересы одной из сторон - и к гадалке не ходи. Так оно и есть, в том числе и в международных матчах (примеров - уйма). Другой вопрос, что президент и тренер Оболони слишком (на мой взгляд) истерят после КАЖДОЙ игры (а тренер - и во время игры). И эта ихняя нервозность заражает игроков на поле. которые табуном бегают по каждому эпизоду за судьей и срываются толпой со скамейки запасных (нередко). По этим причинам вангую очень веселый кубковый матч между Динамо и Оболонью...
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+1
Umidulla Abdurazzokov
Если ей крутить как удобно, то это однозначно вред. Не хочет судья смотреть момент просто заигрывается. А нужно пеналь левый поставить, вторую желтую, так посмотрим. Тычков в игре всегда хватает.
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+1
Burevestnik
Динамо з Оболонню на кубок гратиме аж 27.09.23
Шахтар в чемпі грає з Оболонню 16.03.23 (якщо не перенесуть) і мабуть буде ВАР. 
Побачим що воно буде...
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0
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