Анатолий ТРУБИН: «С Англией нужно быть готовым ко всему»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин дал оценку команде Англии, с которой «сине-желтым» предстоит сыграть 9 сентября в отборе к Евро-2024.

«Сегодня у нас была интенсивная тренировка. Сначала вратари отрабатывали удары по воротам с общей группой, а дальше практиковались в игре на выходах с различными перемещениями в воротах. Хорошая тренировка с ситуациями, приближенными к игре. Они очень часто встречаются в матчах.

Кроме того, было большое теоретическое занятие. Нужно вспомнить и разобрать наши ошибки, подчеркнуть хорошие моменты из прошлых поединков. Все наши игроки уже собрались, поэтому для этого настало лучшее время. Вообще, времени у нас мало, это не как в клубах. Поэтому надо работать в сжатые сроки по максимуму.

Относительно Англии – здесь даже нечего говорить. Все знают, какие игроки там собраны, поэтому нужно быть готовым ко всему. Тем более, недавно мы сыграли против них первый матч. Все помнят, что англичане выполняют очень много фланговых передач. Должны учитывать это.

Лично я не могу сказать, кто из англичан наиболее опасен для наших ворот. Все помнят, как забил Сака. Все знают такого нападающего, как Гарри Кейн. Я сказал о двух, но считаю, что каждый из игроков сборной Англии имеет хороший удар, какие-то другие характеристики, присущие только ему. Это игроки топ-уровня. Надо готовиться к опасности от каждого из них и в целом от всей команды соперника.

Очень надеюсь, что во Вроцлаве нас поддержат украинцы, которые там сейчас проживают. Я хорошо почувствовал, что такое играть с болельщиками и без них. Наши сторонники могут придать нам крылья, добавить сил, которых иногда так не хватает», – признался Трубин.

Матч между сборными Украины и Англии в отборе к Евро-2024 состоится 9 сентября во Вроцлаве (начало – в 19:00 по киевскому времени).