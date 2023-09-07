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  4. РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
Саудовская Аравия
07 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 07 сентября 2023, 09:43
776
2

РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»

Португальский футболист уверен, что играть в арабской лиге – это нормально

07 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 07 сентября 2023, 09:43
776
2
РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду рассказал, что он думает о критике игроков, отправившихся играть в Саудовскую Аравию.

«Это нормально. Какая лига не подвергается критике, не имеет проблем и разногласий? Это происходит везде, в Испании, Португалии... Я заранее знал и постоянно говорил. Все считали меня сумасшедшим [за то, что я поехал в Саудовскую Аравию], но сумасшествие не такое уж и сумасшествие... Играть в арабской лиге – это нормально.

Как игрок «Аль-Насра», я знал, что это произойдет, это привилегия – менять культуру страны и футбола, иметь великих звезд. Это вызывает у меня гордость. Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы футбол в Саудовской Аравии продолжал развиваться, чтобы эта лига была в числе лучших», – сказал Криштиану.

Отметим, что Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года.

Ранее Роналду прокомментировал тезис о том, что его поклонники ненавидят Лионеля Месси.

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Источник SAPO Desporto
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Комментарии 2
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Serhii P.
Та все норм, мужик. Давай називати речі своїми іменами: ти вже досяг звання "легенди футболу" і просто заробляєш на шикарну пенсію, якої вистачить ще твоїм прапраправнукам.
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+1
Walentin86
Вобще то Ярмола  перший там був)
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