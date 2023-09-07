РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду рассказал, что он думает о критике игроков, отправившихся играть в Саудовскую Аравию.

«Это нормально. Какая лига не подвергается критике, не имеет проблем и разногласий? Это происходит везде, в Испании, Португалии... Я заранее знал и постоянно говорил. Все считали меня сумасшедшим [за то, что я поехал в Саудовскую Аравию], но сумасшествие не такое уж и сумасшествие... Играть в арабской лиге – это нормально.

Как игрок «Аль-Насра», я знал, что это произойдет, это привилегия – менять культуру страны и футбола, иметь великих звезд. Это вызывает у меня гордость. Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы футбол в Саудовской Аравии продолжал развиваться, чтобы эта лига была в числе лучших», – сказал Криштиану.

Отметим, что Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года.

Ранее Роналду прокомментировал тезис о том, что его поклонники ненавидят Лионеля Месси.