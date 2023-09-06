Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал тезис о том, что его поклонники ненавидят Лионеля Месси:

«Мои фанаты ненавидят Месси? Я это так не воспринимаю, соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось.

Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не воспринимаю это как противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга».