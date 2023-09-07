Алькарас прокомментировал выход в полуфинал US Open

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, где он сразится с третьим сеяным Даниилом Медведевым.

«Мне кажется, я стал более зрелым. Я сильно повзрослел с прошлого года. В прошлом году я впервые вышел в полуфинал турнира Grand Slam. Сейчас я выхожу в четвертый раз. Я чувствую, что я совсем другой игрок. Я лучше справляюсь с давлением. Я чувствую, что я другой.

Было бы здорово сыграть в финале с Новаком здесь, в Нью-Йорке, но у нас у обоих очень тяжелые полуфиналы, так что посмотрим. Очевидно, что мы оба стремимся к этому потенциальному финалу», – сказал Алькарас.

Отметим, что Джокович в 1/2 финала сыграет против 20-летнего Бена Шелтона из США.