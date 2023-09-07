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  4. Алькарас прокомментировал выход в полуфинал US Open
US Open
07 сентября 2023, 08:58 |
118
0

Алькарас прокомментировал выход в полуфинал US Open

Карлос уверен, что за год стал более зрелым

07 сентября 2023, 08:58 |
118
0
Алькарас прокомментировал выход в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, где он сразится с третьим сеяным Даниилом Медведевым.

«Мне кажется, я стал более зрелым. Я сильно повзрослел с прошлого года. В прошлом году я впервые вышел в полуфинал турнира Grand Slam. Сейчас я выхожу в четвертый раз. Я чувствую, что я совсем другой игрок. Я лучше справляюсь с давлением. Я чувствую, что я другой.

Было бы здорово сыграть в финале с Новаком здесь, в Нью-Йорке, но у нас у обоих очень тяжелые полуфиналы, так что посмотрим. Очевидно, что мы оба стремимся к этому потенциальному финалу», – сказал Алькарас.

Отметим, что Джокович в 1/2 финала сыграет против 20-летнего Бена Шелтона из США.

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Источник Twitter
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