Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин

Состоялись матчи 1/4 финала одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во вторник по местному времени 20-летний американец Бен Шелтон продолжил удивлять публику, обыграв своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Еще один американец Тейлор Фритц ничего не смог противопоставить Новаку Джоковичу.

В среду Карлос Алькарас разобрался с Александром Зверевым, а Даниил Медведев в очередной раз обыграл Андрея Рублева.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [12] – 6:3, 6:2, 6:4

Даниил Медведев [3] – Андрей Рублев [8] – 6:4, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

​​ Бен Шелтон – ​​ Фрэнсис Тиафо [10] – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2

​​ Новак Джокович [2] – ​​ Тейлор Фритц [9] – 6:1, 6:4, 6:4

US Open. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [3]

​​ Бен Шелтон – Новак Джокович [2]