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  4. Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
US Open
07 сентября 2023, 07:53 |
2387
0

Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин

В борьбе за трофей остались 3 первые ракетки и 20-летний американец

07 сентября 2023, 07:53 |
2387
0
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Карлос Алькарас

Состоялись матчи 1/4 финала одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во вторник по местному времени 20-летний американец Бен Шелтон продолжил удивлять публику, обыграв своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Еще один американец Тейлор Фритц ничего не смог противопоставить Новаку Джоковичу.

В среду Карлос Алькарас разобрался с Александром Зверевым, а Даниил Медведев в очередной раз обыграл Андрея Рублева.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [12] – 6:3, 6:2, 6:4
Даниил Медведев [3] – Андрей Рублев [8] – 6:4, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

​​ Бен Шелтон – ​​ Фрэнсис Тиафо [10] – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2
​​ Новак Джокович [2] – ​​ Тейлор Фритц [9] – 6:1, 6:4, 6:4

US Open. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [3]
​​ Бен Шелтон – Новак Джокович [2]

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Тейлор Фритц Александр Зверев Фрэнсис Тиафо Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон US Open 2023 Андрей Рублев Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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