Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
В борьбе за трофей остались 3 первые ракетки и 20-летний американец
Состоялись матчи 1/4 финала одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
Во вторник по местному времени 20-летний американец Бен Шелтон продолжил удивлять публику, обыграв своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Еще один американец Тейлор Фритц ничего не смог противопоставить Новаку Джоковичу.
В среду Карлос Алькарас разобрался с Александром Зверевым, а Даниил Медведев в очередной раз обыграл Андрея Рублева.
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [12] – 6:3, 6:2, 6:4
Даниил Медведев [3] – Андрей Рублев [8] – 6:4, 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо [10] – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2
Новак Джокович [2] – Тейлор Фритц [9] – 6:1, 6:4, 6:4
US Open. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [3]
Бен Шелтон – Новак Джокович [2]
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