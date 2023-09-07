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  4. Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
US Open
07 сентября 2023, 07:37 | Обновлено 07 сентября 2023, 07:50
2516
1

Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин

В четверке сильнейших сразу три представительницы первой десятки

07 сентября 2023, 07:37 | Обновлено 07 сентября 2023, 07:50
2516
1
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова и Мэдисон Киз

Состоялись матчи 1/4 финала одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во вторник по местному времени Коко Гофф и Каролина Мухова не оставили шансов Алене Остапенко и Соране Кырсте соответственно.

В среду Арина Соболенко также уверенно обыграла Чжэн Циньвень, а Мэдисон Киз оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [6] – Алена Остапенко [20] – 6:0, 6:2
Каролина Мухова [10] – Сорана Кырстя [30] – 6:0, 6:3

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [17] – Маркета Вондроушова [9] – 6:1, 6:4
Арина Соболенко [2] – Чжэн Циньвень [23] – 6:1, 6:4

US Open. Пары 1/2 финала

Коко Гофф [6] – Каролина Мухова [10]
Мэдисон Киз [17] – Арина Соболенко [2]

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Сорана Кырстя Мэдисон Киз Арина Соболенко Маркета Вондроушова Коко Гофф Каролина Мухова Алена Остапенко Чжэн Циньвень US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Шкода, що китаянка не вибила бульдозера , хоча з її подачею в неї була така можливість. Ще залишилась Кіз, яка по потужності не сильно слабша за арінку ( якщо слабша) , а також у фіналі на соболенко може чекати Мухова , яка зі своїм комбінаційним тенісом може доставити чималу купу проблем і вже втретє за сезон стати Давидом проти Голіята. Тип паче Кароліна зі своїм талантом заслуговує хоча б на один шолом.
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