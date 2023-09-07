Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
В четверке сильнейших сразу три представительницы первой десятки
Состоялись матчи 1/4 финала одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
Во вторник по местному времени Коко Гофф и Каролина Мухова не оставили шансов Алене Остапенко и Соране Кырсте соответственно.
В среду Арина Соболенко также уверенно обыграла Чжэн Циньвень, а Мэдисон Киз оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой.
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гофф [6] – Алена Остапенко [20] – 6:0, 6:2
Каролина Мухова [10] – Сорана Кырстя [30] – 6:0, 6:3
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [17] – Маркета Вондроушова [9] – 6:1, 6:4
Арина Соболенко [2] – Чжэн Циньвень [23] – 6:1, 6:4
US Open. Пары 1/2 финала
Коко Гофф [6] – Каролина Мухова [10]
Мэдисон Киз [17] – Арина Соболенко [2]
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