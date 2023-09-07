Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин

Состоялись матчи 1/4 финала одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во вторник по местному времени Коко Гофф и Каролина Мухова не оставили шансов Алене Остапенко и Соране Кырсте соответственно.

В среду Арина Соболенко также уверенно обыграла Чжэн Циньвень, а Мэдисон Киз оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [6] – Алена Остапенко [20] – 6:0, 6:2

Каролина Мухова [10] – Сорана Кырстя [30] – 6:0, 6:3

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [17] – Маркета Вондроушова [9] – 6:1, 6:4

Арина Соболенко [2] – Чжэн Циньвень [23] – 6:1, 6:4

US Open. Пары 1/2 финала

Коко Гофф [6] – Каролина Мухова [10]

Мэдисон Киз [17] – Арина Соболенко [2]