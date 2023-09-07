Экс-форвард Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Бразилии

Бразильский клуб «Коритиба» объявил о подписании контракта с нападающим Хесе Родригесом.

30-летний испанец перешел в стан клуба из Парани на правах свободного агента.

Последним клубом Хесе была «Сампдория». Ее он покинул летом этого года по истечению срока контракта. Хесе ранее также играл за «Бетис», «Спортинг», «Реал» Мадрид, «ПСЖ» и «Сток Сити».

В предыдущем сезоне-2022/2023 Хесе забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах чемпионата Италии.