Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Бразилии
Бразилия
07 сентября 2023, 05:26 | Обновлено 07 сентября 2023, 05:28
379
0

Экс-форвард Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Бразилии

У Хесе Родригеса новый клуб

07 сентября 2023, 05:26 | Обновлено 07 сентября 2023, 05:28
379
0
Экс-форвард Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесе Родригес

Бразильский клуб «Коритиба» объявил о подписании контракта с нападающим Хесе Родригесом.

30-летний испанец перешел в стан клуба из Парани на правах свободного агента.

Последним клубом Хесе была «Сампдория». Ее он покинул летом этого года по истечению срока контракта. Хесе ранее также играл за «Бетис», «Спортинг», «Реал» Мадрид, «ПСЖ» и «Сток Сити».

В предыдущем сезоне-2022/2023 Хесе забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах чемпионата Италии.

По теме:
Торган Азар в шаге от перехода в Андерлехт
Трем бельгийским топ-клубам предлагали подписать Сидорчука
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ подписал экс-защитника Манчестер Юнайтед
трансферы Хесе Родригес Коритиба
Источник ФК Коритиба
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Футбол | 06 сентября 2023, 15:10 11
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо

По информации портала, трансфер принес клубу 1,5 миллиона евро

62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
Футбол | 06 сентября 2023, 17:05 4
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?

Матеуса Нунеса не прельстила перспектива оказаться в рядах 5-кратных чемпионов мира

Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч
Футбол | 06.09.2023, 22:14
Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч
Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 07.09.2023, 00:43
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Объявлены претендентки на Золотой мяч-2023 у женщин
Футбол | 06.09.2023, 22:45
Объявлены претендентки на Золотой мяч-2023 у женщин
Объявлены претендентки на Золотой мяч-2023 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
06.09.2023, 04:11 3
Теннис
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 13
Футбол
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 57
Футбол
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
05.09.2023, 22:01
Бокс
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 34
Футбол
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
06.09.2023, 08:13 6
Теннис
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
05.09.2023, 20:22 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем