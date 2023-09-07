Бразилия07 сентября 2023, 05:26 | Обновлено 07 сентября 2023, 05:28
379
0
Экс-форвард Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Бразилии
У Хесе Родригеса новый клуб
07 сентября 2023, 05:26 | Обновлено 07 сентября 2023, 05:28
379
0
Бразильский клуб «Коритиба» объявил о подписании контракта с нападающим Хесе Родригесом.
30-летний испанец перешел в стан клуба из Парани на правах свободного агента.
Последним клубом Хесе была «Сампдория». Ее он покинул летом этого года по истечению срока контракта. Хесе ранее также играл за «Бетис», «Спортинг», «Реал» Мадрид, «ПСЖ» и «Сток Сити».
В предыдущем сезоне-2022/2023 Хесе забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах чемпионата Италии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2023, 15:10 11
По информации портала, трансфер принес клубу 1,5 миллиона евро
Футбол | 06 сентября 2023, 17:05 4
Матеуса Нунеса не прельстила перспектива оказаться в рядах 5-кратных чемпионов мира
Футбол | 06.09.2023, 22:14
Волейбол | 07.09.2023, 00:43
Футбол | 06.09.2023, 22:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.09.2023, 04:11 3
05.09.2023, 12:25 13
05.09.2023, 17:25 22
05.09.2023, 17:38 57
05.09.2023, 22:01
05.09.2023, 00:19 34
06.09.2023, 08:13 6
05.09.2023, 20:22 10