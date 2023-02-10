ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория подписала экс-форварда Реала и ПСЖ

«Сампдория» официально сообщила о подписании контракта с 29-летним испанским форвардом Хесе Родригесом. Срок действия контракта не сообщается, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Хесе перешел в «Сампдорию» на правах свободного агента – месяц назад он расторг контракт с «Анкарагюджю», за который выступал с лета прошлого года. На его счету 5 голов и 2 ассиста в 16 матчах за турецкий клуб.

Хесе является воспитанником «Реала», откуда в 2016 году перешел в «ПСЖ» за 25 миллионов евро. Заиграть в Париже форвард не сумел, после чего неоднократно отправлялся в аренды. На счету игрока 2 гола в 5 матчах за сборную Испании.