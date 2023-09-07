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Испания
07 сентября 2023, 04:44 | Обновлено 07 сентября 2023, 04:51
177
0

Гризманн объяснил отказ от перехода из Атлетико

Француз мог летом покинуть мадридский клуб

07 сентября 2023, 04:44 | Обновлено 07 сентября 2023, 04:51
177
0
Гризманн объяснил отказ от перехода из Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему не ушел из команды в летнее трансферное окно этого года.

«Были звонки и беседы, но я был сосредоточен на своем клубе, мне осталось 15 голов до рекорда лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Я сказал сестре: «Я не уйду, я останусь здесь». Я постараюсь побить рекорд», – рассказал Гризманн.

32-летний Антуан Гризманн на сегодня провел 344 матча за мадридский клуб, забил 158 голов. Рекордсменом «матрасников» по забитым голам является Луис Арагонес, на счету которого 173 гола.

Ранее сообщалось, что Гризманн в очередной раз сменил свой имидж.

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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник L'Equipe
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