Испания21 августа 2023, 02:48 | Обновлено 21 августа 2023, 03:14
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ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
В прошлом сезоне Антуан красил волосы в розовый цвет
21 августа 2023, 02:48 | Обновлено 21 августа 2023, 03:14
319
0
Французский футболист Антуан Гризманн, форвард команды «Атлетико Мадрид», снова сменил имидж.
В прошлом сезоне Антуан красил волосы в розовый цвет, а теперь появился на поле совсем в другом виде
Гризманн говорил: «Когда я делаю странные прически, это значит, что я очень счастлив, и тогда это имеет отражение на поле. И я просто не могу не поблагодарить за любовь, которую я получаю от этого клуба!»
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ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
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