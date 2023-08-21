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  4. ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
Испания
21 августа 2023, 02:48 | Обновлено 21 августа 2023, 03:14
319
0

ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико

В прошлом сезоне Антуан красил волосы в розовый цвет

21 августа 2023, 02:48 | Обновлено 21 августа 2023, 03:14
319
0
ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский футболист Антуан Гризманн, форвард команды «Атлетико Мадрид», снова сменил имидж.

В прошлом сезоне Антуан красил волосы в розовый цвет, а теперь появился на поле совсем в другом виде

Гризманн говорил: «Когда я делаю странные прически, это значит, что я очень счастлив, и тогда это имеет отражение на поле. И я просто не могу не поблагодарить за любовь, которую я получаю от этого клуба!»

ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико

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фото Антуан Гризманн Атлетико Мадрид смена имиджа
Источник Sport.ua
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