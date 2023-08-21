Французский футболист Антуан Гризманн, форвард команды «Атлетико Мадрид», снова сменил имидж.

В прошлом сезоне Антуан красил волосы в розовый цвет, а теперь появился на поле совсем в другом виде

Гризманн говорил: «Когда я делаю странные прически, это значит, что я очень счастлив, и тогда это имеет отражение на поле. И я просто не могу не поблагодарить за любовь, которую я получаю от этого клуба!»

ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико