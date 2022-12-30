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Испания
30 декабря 2022, 11:30 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:41
906
1

ФОТО. В стиле Редкача. Гризманн кардинально сменил имидж

Французский футболист перекрасил волосы в розовый цвет

30 декабря 2022, 11:30 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:41
906
1
ФОТО. В стиле Редкача. Гризманн кардинально сменил имидж
ФК Атлетико Мадрид. Антуан Гризманн

В четверг, 29 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Эльче» (2:0).

Самым заметным игроком на поле стал француз Антуан Гризманн, который кардинально изменил имидж, перекрасив волосы в радикально розовый цвет.

Отметим, что Антуан со своей сборной дошел до финала чемпионата мира в Катаре, где в серии послематчевых пенальти французы проиграли команде Аргентины.

А вот так выглядел Гризманн «до»:

Отметим, что часто перекрашивать волосы в яркие цвета любит украинский боксер Иван Редкач.

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Антуан Гризманн фото lifestyle Атлетико Мадрид
Источник Sport.ua
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