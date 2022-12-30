ФОТО. В стиле Редкача. Гризманн кардинально сменил имидж

В четверг, 29 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Эльче» (2:0).



Самым заметным игроком на поле стал француз Антуан Гризманн, который кардинально изменил имидж, перекрасив волосы в радикально розовый цвет.



Отметим, что Антуан со своей сборной дошел до финала чемпионата мира в Катаре, где в серии послематчевых пенальти французы проиграли команде Аргентины.

А вот так выглядел Гризманн «до»:

Отметим, что часто перекрашивать волосы в яркие цвета любит украинский боксер Иван Редкач.