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Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 02:39 | Обновлено 07 сентября 2023, 02:44
43
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Будет дисциплина – все будет хорошо»

Украинский защитник – о предстоящих матчах с Англией и Италией

07 сентября 2023, 02:39 | Обновлено 07 сентября 2023, 02:44
43
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Будет дисциплина – все будет хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной сборной к поединкам квалификации Евро-2024 против команд Англии и Италии.

– Виталий, сборная собирается в этом квалификационном цикле уже в третий раз. Какие ощущения у тебя от приездов в команду?
– Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, говорю: «Только положительные эмоции». Рад всех видеть – и ребят, и тренерский штаб.

– Сейчас клубный сезон и в Англии, и в Украине только набирает обороты. Как ты оцениваешь свое функциональное состояние?
– Начало сезона выдалось для меня не самым лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю, поэтому я здесь. Чувствую, что нахожусь в хорошей функциональной готовности. Но о клубе сейчас не думаю – только о сборной.

– После трех матчей в группе у нас шесть очков. Две победы в противостояниях с Мальтой и Северной Македонией и поражение от Англии. Как ты считаешь, это справедливый результат?
– Мы так сыграли, и это, наверное, закономерно. Сейчас мы почти все собрались здесь, и наша цель – следующий матч.

– Что наша сборная может противопоставить англичанам?
– Пока что с тренерским штабом мы матч с Англией не обсуждали. Но я думаю, что с такими командами надо иметь правильный план, который следует выполнять. Если на поле у нас будет дисциплина – все будет хорошо.

– И Англия, и Италия – это команды, которые относятся к экстра-классу...
– Мы будем противостоять за три дня двум топ-сборным. Будет трудно, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними сражаться.

– Англия и Италия имеют разный стиль игры. Какому мы больше можем противостоять?
– Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский – крепкий в обороне и немного больше индивидуальный в атаке.

Игра Украина – Англия состоится 9 сентября, а матч Италия – Украина пройдет 12-го числа.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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