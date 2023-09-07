Виталий МИКОЛЕНКО: «Будет дисциплина – все будет хорошо»

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной сборной к поединкам квалификации Евро-2024 против команд Англии и Италии.

– Виталий, сборная собирается в этом квалификационном цикле уже в третий раз. Какие ощущения у тебя от приездов в команду?

– Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, говорю: «Только положительные эмоции». Рад всех видеть – и ребят, и тренерский штаб.

– Сейчас клубный сезон и в Англии, и в Украине только набирает обороты. Как ты оцениваешь свое функциональное состояние?

– Начало сезона выдалось для меня не самым лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю, поэтому я здесь. Чувствую, что нахожусь в хорошей функциональной готовности. Но о клубе сейчас не думаю – только о сборной.

– После трех матчей в группе у нас шесть очков. Две победы в противостояниях с Мальтой и Северной Македонией и поражение от Англии. Как ты считаешь, это справедливый результат?

– Мы так сыграли, и это, наверное, закономерно. Сейчас мы почти все собрались здесь, и наша цель – следующий матч.

– Что наша сборная может противопоставить англичанам?

– Пока что с тренерским штабом мы матч с Англией не обсуждали. Но я думаю, что с такими командами надо иметь правильный план, который следует выполнять. Если на поле у нас будет дисциплина – все будет хорошо.

– И Англия, и Италия – это команды, которые относятся к экстра-классу...

– Мы будем противостоять за три дня двум топ-сборным. Будет трудно, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними сражаться.

– Англия и Италия имеют разный стиль игры. Какому мы больше можем противостоять?

– Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский – крепкий в обороне и немного больше индивидуальный в атаке.

Игра Украина – Англия состоится 9 сентября, а матч Италия – Украина пройдет 12-го числа.