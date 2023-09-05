МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной команды к поединкам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

- Виталий, сборная собирается в этом квалификационном цикле уже в третий раз. Какие ощущения у тебя от приездов в команду?

- Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, говорю: «Только положительные эмоции». Рад всех видеть – и ребят, и тренерский штаб.

Мы будем противостоять за три дня двум топ-сборным. Будет трудно, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними сражаться.

- Англия и Италия имеют разный стиль игры. Какому мы больше можем противостоять?

- Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский – крепкий в обороне и немного больше индивидуальный в атаке.

- А как твои одноклубники воспринимают этот матч?

- Не буду говорить кто, потому что на них обидится Джордан (Пикфорд – вратарь «Эвертона» и сборной Англии), но мои одноклубники сказали, что будут болеть за меня. Это были именно англичане. И это мне придает сил.

- В поединке с Арменией ты забил свой первый мяч за сборную. Может, планируешь второй забить именно Англии?

- Я сказал Джордану, что если забью – буду очень радоваться.

- Или, возможно, лучше сыграть на ноль?

- Я бы выбрал забить англичанам и сыграть на ноль.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится 9 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени).