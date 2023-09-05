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  4. МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»
Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:46
741
2

МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»

Защитник «Эвертона» – о предстоящих матчах в составе сборной Украины

05 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:46
741
2
МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»
УАФ. Виталий Миколенко (справа)

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной команды к поединкам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

- Виталий, сборная собирается в этом квалификационном цикле уже в третий раз. Какие ощущения у тебя от приездов в команду?
- Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, говорю: «Только положительные эмоции». Рад всех видеть – и ребят, и тренерский штаб.

Мы будем противостоять за три дня двум топ-сборным. Будет трудно, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними сражаться.

- Англия и Италия имеют разный стиль игры. Какому мы больше можем противостоять?
- Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский – крепкий в обороне и немного больше индивидуальный в атаке.

- А как твои одноклубники воспринимают этот матч?
- Не буду говорить кто, потому что на них обидится Джордан (Пикфорд – вратарь «Эвертона» и сборной Англии), но мои одноклубники сказали, что будут болеть за меня. Это были именно англичане. И это мне придает сил.

- В поединке с Арменией ты забил свой первый мяч за сборную. Может, планируешь второй забить именно Англии?
- Я сказал Джордану, что если забью – буду очень радоваться.

- Или, возможно, лучше сыграть на ноль?
- Я бы выбрал забить англичанам и сыграть на ноль.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится 9 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Tasha19
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norma_zap
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