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Лига чемпионов
07 сентября 2023, 01:57 | Обновлено 07 сентября 2023, 02:03
31
0

Известен соперник женской Ворсклы по финалу 1-го этапа квалификации ЛЧ

Полтавская команда поборется за путевку во второй раунд отбора

07 сентября 2023, 01:57 | Обновлено 07 сентября 2023, 02:03
31
0
Известен соперник женской Ворсклы по финалу 1-го этапа квалификации ЛЧ
ФК Ворскла Полтава

9 сентября полтавская «Ворскла» сыграет в финале первого этапа квалификации женской Лиги чемпионов. Соперником украинского коллектива станет хорватский «Осиек».

Напомним, в среду, 6-го числа, «Ворскла» в полуфинальном матче своей группы первого раунда отбора турнира со счетом 4:3 обыграла эстонскую «Флору» из Таллина.

В другом матче 1/2 финала «Осиек» выиграл у «Сараево-2000» из Боснии и Герцеговины – 4:0.

Матч «Ворскла» - «Осиек» начнется 9 сентября в 18:00 по киевскому времени.

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женский футбол Ворскла Полтава Осиек Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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