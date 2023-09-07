Лига чемпионов07 сентября 2023, 01:57 | Обновлено 07 сентября 2023, 02:03
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Известен соперник женской Ворсклы по финалу 1-го этапа квалификации ЛЧ
Полтавская команда поборется за путевку во второй раунд отбора
07 сентября 2023, 01:57 | Обновлено 07 сентября 2023, 02:03
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9 сентября полтавская «Ворскла» сыграет в финале первого этапа квалификации женской Лиги чемпионов. Соперником украинского коллектива станет хорватский «Осиек».
Напомним, в среду, 6-го числа, «Ворскла» в полуфинальном матче своей группы первого раунда отбора турнира со счетом 4:3 обыграла эстонскую «Флору» из Таллина.
В другом матче 1/2 финала «Осиек» выиграл у «Сараево-2000» из Боснии и Герцеговины – 4:0.
Матч «Ворскла» - «Осиек» начнется 9 сентября в 18:00 по киевскому времени.
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