Известен соперник женской Ворсклы по финалу 1-го этапа квалификации ЛЧ

9 сентября полтавская «Ворскла» сыграет в финале первого этапа квалификации женской Лиги чемпионов. Соперником украинского коллектива станет хорватский «Осиек».

Напомним, в среду, 6-го числа, «Ворскла» в полуфинальном матче своей группы первого раунда отбора турнира со счетом 4:3 обыграла эстонскую «Флору» из Таллина.

В другом матче 1/2 финала «Осиек» выиграл у «Сараево-2000» из Боснии и Герцеговины – 4:0.

Матч «Ворскла» - «Осиек» начнется 9 сентября в 18:00 по киевскому времени.