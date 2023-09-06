Ворскла обыграла Флору в женской Лиге чемпионов

В среду, 6 сентября, «Ворскла» провела поединок в первом квалификационном этапе женской Лиги чемпионов. Поединок получился результативным и завершился победой полтавчанок со счетом – 4:3.

Решающий мяч подопечные Натальи Зинченко провели в начале дополнительного экстра-тайма.

9 сентября украинки встретятся с победителем пары «Сараево-2000» (Босния и Герцеговина) – «Осиек» (Хорватия).

Квалификация в ЖЛЧ

«Флора» (Таллин, Эстония) – «Ворскла» (Полтава, Украина) – 3:4 (ОТ)

Голы: Таммик (38), Лиллеме (47), Улексин (78) – Козлова (27), Котик (44), Корсун (88), Кравчук (93)

ЖФК «Ворскла»: Бондарчук (Самсон, 83), Шайнюк (Радионова, 106), Корсун, Котик, Подольская, Давиденко, Кульмагамбетова (83), Петрик, Андрухов, Осипян (Кравчук, 57), Козлова (Котяш, Калинина.