Федерер назвал основного претендента на победу на US Open
Швейцарец – о своем фаворите на триумф в Нью-Йорке
Швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер высказал мнение о том, кто, по его мнению, является основным претендентом на победу на нынешнем Открытом чемпионате США.
«Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка», – заявил Федерер.
Серб Новак Джокович, как известно, уже вышел в полуфинал, где сразится с американцем Беном Шелтоном.
Джокович является 23-кратным победителем турниров серии Grand Slam. На Открытом чемпионате США он побеждал трижды за карьеру: в 2011, 2015 и 2018 годах. В текущем сезоне Новак выиграл два мэйджора (Australian Open и Ролан Гаррос), а также играл в финале Уимблдона.
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