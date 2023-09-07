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US Open
07 сентября 2023, 01:36 | Обновлено 07 сентября 2023, 01:46
156
0

Федерер назвал основного претендента на победу на US Open

Швейцарец – о своем фаворите на триумф в Нью-Йорке

07 сентября 2023, 01:36 | Обновлено 07 сентября 2023, 01:46
156
0
Федерер назвал основного претендента на победу на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер (справа) и Новак Джокович

Швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер высказал мнение о том, кто, по его мнению, является основным претендентом на победу на нынешнем Открытом чемпионате США.

«Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка», – заявил Федерер.

Серб Новак Джокович, как известно, уже вышел в полуфинал, где сразится с американцем Беном Шелтоном.

Джокович является 23-кратным победителем турниров серии Grand Slam. На Открытом чемпионате США он побеждал трижды за карьеру: в 2011, 2015 и 2018 годах. В текущем сезоне Новак выиграл два мэйджора (Australian Open и Ролан Гаррос), а также играл в финале Уимблдона.

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US Open 2023 Роджер Федерер Новак Джокович
Источник Sports Illustrated
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