Федерер назвал основного претендента на победу на US Open

Швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер высказал мнение о том, кто, по его мнению, является основным претендентом на победу на нынешнем Открытом чемпионате США.

«Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка», – заявил Федерер.

Серб Новак Джокович, как известно, уже вышел в полуфинал, где сразится с американцем Беном Шелтоном.

Джокович является 23-кратным победителем турниров серии Grand Slam. На Открытом чемпионате США он побеждал трижды за карьеру: в 2011, 2015 и 2018 годах. В текущем сезоне Новак выиграл два мэйджора (Australian Open и Ролан Гаррос), а также играл в финале Уимблдона.