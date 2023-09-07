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US Open
07 сентября 2023, 00:21 | Обновлено 07 сентября 2023, 00:22
141
0

Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open

07 сентября 2023, 00:21 | Обновлено 07 сентября 2023, 00:22
141
0
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

7 сентября первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Александром Зверевым из Германии (№12 ATP).

Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли пять раз, испанец выиграл два матча.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Даниила Медведева (№3 ATP).

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смотреть онлайн US Open 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев
Источник Sport.ua
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