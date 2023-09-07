Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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7 сентября первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Александром Зверевым из Германии (№12 ATP).
Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли пять раз, испанец выиграл два матча.
В следующем раунде победитель встречи сыграет против Даниила Медведева (№3 ATP).
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