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  4. ЗАБАРНЫЙ: «В Англии нужно терпение, пример – Зинченко»
Англия
06 сентября 2023, 23:52 | Обновлено 06 сентября 2023, 23:54
188
1

ЗАБАРНЫЙ: «В Англии нужно терпение, пример – Зинченко»

Защитник «Борнмута» рассказал об общении со своими земляками в Англии

06 сентября 2023, 23:52 | Обновлено 06 сентября 2023, 23:54
188
1
ЗАБАРНЫЙ: «В Англии нужно терпение, пример – Зинченко»
ФК Борнмут. Илья Забарный

21-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал об общении со своим земляком Егором Ярмолюком, выступающим за «Брентфорд».

«Общался с ним недавно перед матчем. Пожелал удачи в сезоне. Это английский футбол – здесь нужно терпение. Пример – это Александр Зинченко. Футболистам сначала надо хорошо адаптироваться, понять игру и уже потом, когда будешь выходить, будешь выполнять работу на 100%.

Немного общаюсь и с другими нашими парнями, конечно, они немного далековато. Да и график таков, что фактически нет времени», – сказал Забарный.

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Илья Забарный Егор Ярмолюк Брентфорд Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник ВЗбирна
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Потрібно шукати і виховувати таланти , вони в нас є . Забарного примітиви на одному з шкільних стадіончиків Троєщини  , а зараз він грає в АПЛ та за збірну .
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