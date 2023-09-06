ЗАБАРНЫЙ: «В Англии нужно терпение, пример – Зинченко»
Защитник «Борнмута» рассказал об общении со своими земляками в Англии
21-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал об общении со своим земляком Егором Ярмолюком, выступающим за «Брентфорд».
«Общался с ним недавно перед матчем. Пожелал удачи в сезоне. Это английский футбол – здесь нужно терпение. Пример – это Александр Зинченко. Футболистам сначала надо хорошо адаптироваться, понять игру и уже потом, когда будешь выходить, будешь выполнять работу на 100%.
Немного общаюсь и с другими нашими парнями, конечно, они немного далековато. Да и график таков, что фактически нет времени», – сказал Забарный.
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