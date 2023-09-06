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Бельгия
06 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 06 сентября 2023, 23:43
171
0

Торган Азар в шаге от перехода в Андерлехт

30-летний вингер покинет «Боруссию» Дортмунд

06 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 06 сентября 2023, 23:43
171
0
Торган Азар в шаге от перехода в Андерлехт
Getty Images/Global Images Ukraine. Торган Азар

30-летний вингер «Боруссии» Дортмунд и сборной Бельгии Торган Азар находится в шаге от перехода в «Андерлехт». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сегодня он уже прошел медосмотр в «Андерлехте». Сумма трансфера составит 4 миллиона евро.

С 2019 года Торган Азар защищает цвета «Боруссии» Дортмунд. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «ПСВ» Эйндховен, где отличился 2 голами и 1 ассистом в 12 матчах во всех турнирах.

Азар-младший ранее уже выступал в чемпионате Бельгии в 2012 – 2014 годах за «Зульте Варегем».

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Андерлехт Фабрицио Романо Торган Азар Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Фабрицио Романо
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