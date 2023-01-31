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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Азар-младший отправился в аренду в ПСВ
Нидерланды
31 января 2023, 21:47 |
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Азар-младший отправился в аренду в ПСВ

Торган Азар покидает «Боруссию» Дортмунд

31 января 2023, 21:47 |
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Азар-младший отправился в аренду в ПСВ
ФК ПСВ. Торган Азар

Гранд нидерландского футбола ПСВ Эйндховен официально сообщил о подписании бельгийского вингера Торгана Азара, младшего брата Эдена Азара. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

По информации СМИ, ПСВ заплатил за аренду 29-летнего бельгийского футболиста 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Торган Азар провел 21 матч за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах, и отличился в них лишь одним забитым голом.

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Торган Азар Боруссия Дортмунд ПСВ аренда игрока
Источник ФК ПСВ
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