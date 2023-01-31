ОФИЦИАЛЬНО. Азар-младший отправился в аренду в ПСВ

Гранд нидерландского футбола ПСВ Эйндховен официально сообщил о подписании бельгийского вингера Торгана Азара, младшего брата Эдена Азара. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

По информации СМИ, ПСВ заплатил за аренду 29-летнего бельгийского футболиста 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Торган Азар провел 21 матч за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах, и отличился в них лишь одним забитым голом.